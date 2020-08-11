В регионе продолжает действовать масочный режим Фото: Из архива КП.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 11 августа 2020 года составило 6514 человек. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 31 пациента.

Из них сейчас на лечении 1192 пациента: 252 находятся в больницах, 940 – лечатся дома. На ИВЛ – 15 пациентов. Всего выписано 5275 пациентов, в том числе 45 за последние сутки.

На сегодняшний день скончался 51 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.