В Курске нашли гранату времен Великой Отечественной войны

Сообщение поступило в МЧС 10 августа Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

10 августа в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок - местные жители обнаружили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной Войны на улице 2-я Пушкарная в Курске.

Найденная граната РГД-33 изъята и вывезена на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сказали в МЧС региона.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.