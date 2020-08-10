В Курске из-за скандала приостановили реставрацию дома купца Гладкова

10 августа работы приостановлены Фото: предоставлено пресс-службой

В Курске разразился скандал вокруг работ на доме купца Гладкова, что на улице Горького 15. Курян обеспокоило, что строители рушат лепнину на объекте культурного наследия и люди забили тревогу.

Работы срочно приостановили.

- На 12 августа назначен Совет по градостроительной политике и охране объектов культурного наследия при администрации области, на котором будут обсуждаться проведенные виды работ и авторские наблюдения за ними, - рассказал и.о. начальника управления Администрации Курской области по охране объектов культурного наследия Юрий Черкаев.

- Когда приступили к работам, то увидели, что лепнину восстановить будет невозможно. Ее сняли аккуратно, сделали слепки. Новые детали будут из гипса, - отчитался главный инженер «Облстройреставрации» Денис Минаков.

Эксперты утверждают, что лепнина из гипса прослужит 25 лет.