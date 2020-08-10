Курянин устроил пожар, сжигая сухую траву

В регионе запрещено разводить костры Фото: Светлана ВОЛКОВА

Поджог травы едва не стал причиной трагедии в селе Марица Льговского района. В службу спасения поступило сообщение о возгорании бесхозного строения. Огнеборцы пожарно-спасательной части Льговского района прибыли на место происшествия. Порядка 10 минут потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать загорание. Огонь уничтожил бесхозное строение площадью порядка 40 квадратных метров.

- Создавалась реальная угроза переброса огня на расположенные рядом строения, - рассказывает начальник пожарно-спасательной части Льговского района Александр Фрундин, - к счастью, местные жители оперативно, до нашего прибытия с первичными средствами пожаротушения стали ликвидировать загорание.

Как оказалось, огонь на строение перебросился от травы. Местный житель развел костер и оставил его без присмотра. В результате едва не произошла трагедия. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Льгову, Льговскому и Конышевскому районам УНД и ПР Главного управления привлекли нарушителя к административной ответственности – штрафу в две тысячи рублей.

- Главное управление МЧС России по Курской области напоминает, что сегодня в регионе действует особый противопожарный режим, - говорит заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления, - Сергей Брагин, - разведение открытого огня категорически запрещено.