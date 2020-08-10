Под Курском украли гербициды на полтора миллиона рублей

Курянам грозит срок Фото: Из архива КП.

Подозреваемые по делу – двое молодых людей 27 лет.

- На счету злоумышленников три факта кражи удобрений и семян с территорий сельскохозяйственных организаций. Сумма ущерба - более полутора миллионов рублей, - рассказали в УМВД региона.

Первый объект хищения подозреваемые выбрали случайно. Проезжая мимо организации, они заметили открыто хранящиеся семена и гербициды. На территорию хозяйства решили вернуться ночью. Один из преступников сломал забор, другой проехал на большегрузном транспорте, в который погрузили удобрения. В тот же день украденное вывезли в соседний регион и сбыли.

Спустя несколько дней молодые люди совершили еще две аналогичные кражи с территорий местных сельхозхозяйств.

К тому времени у сотрудников уголовного розыска появилась оперативная информация о личностях злоумышленников, и было принято решено их задержать с поличным при попытке очередной кражи. Одному из подозреваемых тогда удалось скрыться. В течение суток его задержали в соседнем районе.

Учитывая, что оба фигуранта не подчинились законным требованиям полицейских, на время следствия они были арестованы.

В рамках следственных действий и проведенных обысков часть похищенных гербицидов удалось изъять.

Против двоих молодых людей возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере». Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

В рамках следствия проверяется информация о совершении злоумышленниками аналогичных преступлений, добавили в полиции.