Под Курском украли гербициды на полтора миллиона рублей

Курянам грозит срок
Фото: Из архива КП.
Подозреваемые по делу – двое молодых людей 27 лет.
- На счету злоумышленников три факта кражи удобрений и семян с территорий сельскохозяйственных организаций. Сумма ущерба - более полутора миллионов рублей, - рассказали в УМВД региона.
Первый объект хищения подозреваемые выбрали случайно. Проезжая мимо организации, они заметили открыто хранящиеся семена и гербициды. На территорию хозяйства решили вернуться ночью. Один из преступников сломал забор, другой проехал на большегрузном транспорте, в который погрузили удобрения. В тот же день украденное вывезли в соседний регион и сбыли.
Спустя несколько дней молодые люди совершили еще две аналогичные кражи с территорий местных сельхозхозяйств.
К тому времени у сотрудников уголовного розыска появилась оперативная информация о личностях злоумышленников, и было принято решено их задержать с поличным при попытке очередной кражи. Одному из подозреваемых тогда удалось скрыться. В течение суток его задержали в соседнем районе.
Учитывая, что оба фигуранта не подчинились законным требованиям полицейских, на время следствия они были арестованы.
В рамках следственных действий и проведенных обысков часть похищенных гербицидов удалось изъять.
Против двоих молодых людей возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере». Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.
В рамках следствия проверяется информация о совершении злоумышленниками аналогичных преступлений, добавили в полиции.