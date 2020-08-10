В Курске сгорел частный дом

ЧП произошло на улице Яблоневая Фото: Светлана ВОЛКОВА

В шесть часов утра 10 августа в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Яблоневая в Курске.

- По прибытии в 06:04 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 07:15, пожар удалось потушить в 07:40, - сообщили в МЧС региона.

В результате пожара выгорел одноэтажный кирпичный жилой дом мансардного типа, площадью более ста метров.

Пожар тушили 36 человек и 11 единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.