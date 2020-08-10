За сутки выписали меньше пациентов, чем заболело Фото: Из архива КП.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 10 августа 2020 года составило 6483 человек. В том числе за последние сутки коронавирус подтвердился у 24 человек.

Из них сейчас на лечении 1206 пациентов: 249 - в больницах, 957 – в домашних условиях. На ИВЛ – 16 пациентов. Всего выписано 5230 пациентов, в том числе шесть за последние сутки.

На сегодняшний день скончался 51 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.