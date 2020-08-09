Кому в Курске отключат электричество с 10 по 14 августа

В это время на сетях будут идти работы.
Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
Из-за проведения плановых работ на сетях некоторые жители Курска останутся без электричества. Ограничения продлятся с 10 по 14 августа. Как сообщили АО «Курские электрические сети», отключения коснутся проживающих по следующим адресам:
СЕЙМСКИЙ ОКРУГ
С 10 по 14 августа с 09-00 до 17-00:
- 5-я Кислинская, 72-110
- 8-й Степной переулок, 49-63, 52-64;
- 9-й Степной переулок, 51-63, 52А-58;
- 3-я Степная улица, 49-57, 48-54;
- 10-й Степной переулок, 33-43, 32-46;
- 11-й Степной переулок, 33-47, 36-46;
- 12-й Степной переулок, 19-31, 18-30;
Телефон для справок:32-32-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
С 10 по 14 августа - отключений не запланировано.
Справки по номеру: 32-40-89.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ
С 10 по 14 августа с 09-00 до 17-00:
- Куйбышева, 1-38;
- Железнодорожная, 65-91, 66-92;
- Козлова 41-75, 38-68;
- Калинина, 61-93 68- 96;
13 августа с 13-30 до 17-00:
- Тамбовская 3 -23, 2-34;
- Тамбовский п-к 1-7, 16-26;
- Попова, 9-21, 4-26;
- Минина, 50-78;
- Полевая, 3-19, 2-26;
- Кривецкая, 3-19, 2-14;
- Подвойского, 1-23, 2-18;
Телефон для справок: 26-32-10.