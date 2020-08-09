Кому в Курске отключат электричество с 10 по 14 августа

В это время на сетях будут идти работы. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Из-за проведения плановых работ на сетях некоторые жители Курска останутся без электричества. Ограничения продлятся с 10 по 14 августа. Как сообщили АО «Курские электрические сети», отключения коснутся проживающих по следующим адресам:

СЕЙМСКИЙ ОКРУГ

С 10 по 14 августа с 09-00 до 17-00:

- 5-я Кислинская, 72-110

- 8-й Степной переулок, 49-63, 52-64;

- 9-й Степной переулок, 51-63, 52А-58;

- 3-я Степная улица, 49-57, 48-54;

- 10-й Степной переулок, 33-43, 32-46;

- 11-й Степной переулок, 33-47, 36-46;

- 12-й Степной переулок, 19-31, 18-30;

Телефон для справок:32-32-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 10 по 14 августа - отключений не запланировано.

Справки по номеру: 32-40-89.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ

С 10 по 14 августа с 09-00 до 17-00:

- Куйбышева, 1-38;

- Железнодорожная, 65-91, 66-92;

- Козлова 41-75, 38-68;

- Калинина, 61-93 68- 96;

13 августа с 13-30 до 17-00:

- Тамбовская 3 -23, 2-34;

- Тамбовский п-к 1-7, 16-26;

- Попова, 9-21, 4-26;

- Минина, 50-78;

- Полевая, 3-19, 2-26;

- Кривецкая, 3-19, 2-14;

- Подвойского, 1-23, 2-18;

Телефон для справок: 26-32-10.