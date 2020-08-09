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В Курской области объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности

Показатель горимости в регионе достигнет 5 класса
Анна ГребенкинаАннаГребенкина
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Если вы стали свидетелем ЧП, следует звонить по номеру вызова экстренных оперативных служб - 112.

Если вы стали свидетелем ЧП, следует звонить по номеру вызова экстренных оперативных служб - 112.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Курские спасатели объявили штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, 10 августа в регионе ожидается чрезвычайная пожарная опасность, показатель горимости достигнет 5 класса. Из-за установившейся жары значительно увеличился риск развития пожаров.

Спасатели просят курян соблюдать безопасности при использовании открытого огня, не поджигать мусор и сухую траву. Кроме того, в области продолжает действовать особый противопожарный режим, в условиях которого размер административных штрафов за нарушения, увеличивается вдвое.

Напомним, если вы стали свидетелем пожара, возгорания сухой травы или другого ЧП, сообщите об этом по номеру вызова экстренных оперативных служб - 112.

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