19-летний парень утонул в Курске в реке Сейм

По факту гибели проводится проверка. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

ЧП на воде случилось в Железнодорожном округе Курска 8 августа. В 15.29 в Единую дежурную диспетчерскую службу позвонил курянин и сообщил, что в необорудованном для купания месте на реке Сейм, в районе улицы Киевская, утонул молодой человек. На место сразу же отправились спасатели, полицейские и медики.

Как сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Курска, в 18.00 из водоема достали тело 19-летнего парня. Обстоятельства случившегося уточняются. По факту гибели проводится проверка.