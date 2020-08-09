В Курской области заразились коронавирусом еще 26 человек

Под медицинским наблюдением продолжают находиться 1 188 пациентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального оперштаба на 9 августа, прирост зараженных за минувшие сутки составил 26 человек. Всего с начала эпидемии подхватили инфекцию 6 459 жителей в Курской области. Из них под медицинским наблюдением находятся 1 188 пациентов: 247 - в стационарах, 941 - дома. К аппаратам ИВЛ подключены 18 курян.

Окончили лечение за минувшие сутки еще 25 человек. Всего выписали 5 224 пациента. На сегодняшний день скончался 51 зараженный, причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная коронавирусом.

По состоянию на 9 августа в регионе проведи 161 575 исследований на Covid-19 и 16 979 исследований на антитела к вирусу.