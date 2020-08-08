В Курской области завершается жатва ранних зерновых

Уже намолотили порядка 4 млн зерна в регионе Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курские аграрии завершают жатву ранних зерновых культур. Они уже убрано 715 тысяч га, или 86% всей уборочной площади. Средняя урожайность составляет 51 центнер с гектара. Завершить уборку планируют к 10-12 августа.

Одними из первых уборочную кампанию заканчивают труженики Медвенского района. Они обработали 98% полей с ранними зерновыми культурами. Средняя урожайность по озимой пшенице – 63,3 центнера с гектара, ярового ячменя – 55,4 центнера с гектара. Намолот обеих культур составил более 220 тысяч тонн.