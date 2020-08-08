Под Курском загорелся комбайн

Огонь повредил в комбайне радиатор и масляный фильтр Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

8 августа в 12.00 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании комбайна в деревне Фентисово Золотухинского района. На место происшествия были направлены пожарные – спасатели 27 ПЧ Золотухинского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

Пожар локализовали в 12:06, ликвидировали в 12:08. Огонь повредил в комбайне радиатор и масляный фильтр.

В ликвидации пожара принимали участие 14 человек, четыре единицы техники, в том числе от МЧС России шесть человек, две единицы техники. Ущерб и причина произошедшего устанавливаются.