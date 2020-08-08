Под Курском сгорел автомобиль

Автомобиль сгорел полностью Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

7 августа в 23:22 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля около хутора Духовец в Курском районе. На место происшествия выехали пожарные ПСЧ № 12 города Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

Возгорание локализовали в 23:30, ликвидировали полностью - в 23:33. В результате пожара легковушка сгорела полностью. Из людей никто не пострадал.

К ликвидации пожара привлекались девять человек и три единицы техники, в том числе от МЧС России семь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.