Число заболевших коронавирусом в Курске на 8 августа 2020 года составило 6433 человек

В регионе по-прежнему фиксируют случаи заражения Фото: Из архива КП.

По данным оперативного штаба на 7:30 8 августа, в Курской области всего зарегистрировано 6433 (+29) подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Из них под медицинским наблюдением 1187 пациентов: 240 находится в стационарных медучреждениях, 947 – в домашних условиях. На ИВЛ – 15 пациентов. Всего выписано 5199 (+17) пациентов.

На сегодняшний день скончался 51 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

По состоянию на 8 августа нарастающим итогом проведено 160 197 исследований материала на COVID-19, в том числе за 7 августа проведено 1 492 исследований. Всего проведено 16 879 исследований на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий