Под Курском нашли минометную мину

Боеприпас изъяли и вывезли на полигон Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

7 августа 2020 года в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении снаряда времен Великой Отечественной Войны в д. 1-е Красникова Курского района. На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

Обнаруженную минометную мину калибром 50 мм изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета следует обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.