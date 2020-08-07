Курский спасатель вытащил из Сейма тонущего мужчину

С помощью полицейских удалось затащить мужчину на борт Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

1 августа к дежурившим сотрудникам патрульно-постовой службы подплыли на катере отдыхающие и рассказали, что вниз по течению Сейма тонет мужчина. Этот разговор случайно услышал пожарный 1 специализированной пожарно-спасательной части города Курска Сергей Кутепов, который отдыхал с семьей на пляже. Он предложил свою помощь.

Полицейские отдельного батальона ППС УМВД РФ по г. Курску Сергей Еремин и Роман Кушнерев взяли пожарного на борт лодки и направились к месту происшествия.

- Уже издали мы заметили мужчину в одежде, который из последних сил держался на поверхности воды. В момент, когда помощь подоспела, силы у тонувшего закончились – он стал погружаться на дно, - вспоминает Сергей Еремин.

Сотрудник МЧС прыгнул в воду с лодки. Благодаря помощи коллег-полицейских и хорошей физической подготовке удалось затащить мужчину на борт. Пострадавшего доставили на берег и провели реанимационные мероприятия. Здесь как раз и пригодились навыки пожарного Сергея Кутепова.

Госпитализация мужчине не потребовалась. С ним провели беседу сотрудники полиции, которых мужчина уверял, что такой глупый поступок совершает последний раз в жизни. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.