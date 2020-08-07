В Курской области завершается подготовка к отопительному сезону

Контроль за подготовкой многоэтажек ведет Государственная жилищная инспекция Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Во время гидравлических испытаний тепловых сетей в Курске выявили 423 повреждения. На 320 участках их уже устранили, на остальных ведутся ремонтные работы.

В областном центре идет замена теплосетей протяженностью 13 км. Работы проходят на улицах 50 лет Октября, Энгельса, Энергетиков, Володарского, Мирной. Заменить ветхие сети планируют до 1 сентября, а до 1 октября – завершить благоустройство территорий.

На особом контроле областного комитета ЖКХ и ТЭК модернизация тепловых сетей в поселке Карла Либкнехта в Курчатовском районе и установка блочной котельной в поселке Магнитный Железногорского района. Работы будут завершены до 20 сентября.

Контроль за подготовкой многоэтажек ведет Государственная жилищная инспекция. Свыше 45% МКД получили паспорта готовности.