На дорогах Курской области наносят шумовые полосы

При наезде на полосы водитель чувствует вибрацию и шум

На автодорогах Курской области в экспериментальном порядке методом фрезерования наносят шумовые полосы. При наезде на них водитель чувствует вибрацию и шум, что повышает его внимание. Нанесение полос повысит безопасность на трассах с высокой интенсивностью движения и грузонапряженностью.

В качестве пробных выбрано два участка в Фатежском районе на автомобильной дороге Фатеж – Дмитриев: от пересечения с а/д «Фатеж – Дмитриев» – Солдатское – Шуклино (1,6 км) и на подъезде к деревне Верхнее Жданово (1 км). Также шумовые полосы нанесли в Курском районе на участке трассы Курск – Поныри от деревни Будановка в сторону Малахово (2,4 км).