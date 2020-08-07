В выходные в Курске пройдет медовая ярмарка

Места для них пчеловодов в этом году предоставляются бесплатно Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В субботу и воскресенье на площади перед гипермаркетом «Линия» (улица Энгельса) пройдёт традиционная специализированная ярмарка «Курский мёд». У пасечников можно будет приобрести не только полезное лакомство, но и продукты пчеловодства: пергу, пыльцу, прополис.

В ярмарке примут участие около 70 пчеловодов области. Они планируют реализовать порядка 20 тонн меда. Места для них пчеловодов в этом году предоставляются бесплатно.

Рекомендованная цена – 230 рублей за кг меда 2020 года. Вся продукция прошла экспертизу, поэтому за качество и безопасность можно не волноваться.

Второй этап ярмарки стартует там же 14 августа - в Медовый Спас - и продлится три дня.