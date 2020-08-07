Трое курских парней до смерти избили пожилого мужчину

От полученных травм мужчина скончался на месте Фото: Из архива "КП"

Курчатовский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 19, 16 и 15-летних жителей Курского района. Молодых людей подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

10 мая 2020 года вечером между подозреваемыми и 60-летним мужчиной, который был отчимом одного из парней, в доме, расположенном в деревне Адоева Октябрьского района, произошел конфликт. Парни избили пожилого человека. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.