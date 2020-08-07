Под Курском пьяный водитель устроил тройное ДТП

Три машины столкнулись Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария произошла 6 августа примерно в 19.25. 52-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150 был пьян и ехал по автодороге «Черемисиново – Стаканово – Исаково» со стороны поселка Черемисиново в сторону села Стаканово.

- В пути следования, на первом километре этой автодороги он не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине автомобиль «Шевроле Нива», за рулем которого был 32-летний водитель, - рассказали в ГИБДД региона.

По инерции «Шевроле Нива» врезался в стоящий автомобиль ВАЗ-21140. В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле Нива» и водитель автомобиля ВАЗ-21150 получили ранения и доставлены в ОБУЗ «Черемисиновская ЦРБ».