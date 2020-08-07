В каких курских вузах больше бюджетных мест в 2020 году?

Большинство курских выпускников имеют шанс поступить на бюджет Фото: Светлана ВОЛКОВА

На 2020 год по программам высшего образования выделено около 3,5 тысяч бюджетных мест, что примерно на 6% больше, чем в прошлом году. Наибольшее количество бюджетных мест в КГУ – 1381. В этом году их стало на 300 больше. Примерно на уровне 2019 года останется количество поступающих за средства бюджета в ЮЗГУ, Курской ГСХА и КГМУ.

- Такого количества бюджетных мест достаточно для того, чтобы абитуриенты, которые получили хорошие результаты ЕГЭ, могли обучаться в вузах за счет государства. Всего у нас в регионе около 4,6 тысячи человек выпускников 11-х классов, – отметила председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко.

В этом году прием заявлений от абитуриентов стартовал 20 июня, он продлится по 18 августа. Документы бывшие выпускники подают в дистанционном формате с использованием электронной информационной системы, сервиса «Поступи в вуз онлайн» (портал госуслуг) или по почте. Те, у кого нет такой возможности, в индивидуальном порядке передают свои документы секретарям приемных комиссий с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Как отметили в областном комитете образования и науки, приемные комиссии работают в обычном режиме, все вопросы можно задавать по телефонам, указанным на сайтах вузов.