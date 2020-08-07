Под Курском на пожаре погиб мужчина

Пожар произошел вечером Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 19:03 27 июля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом доме в селе Полянское Курского района.

По данным МЧС помощь подоспела примерно через 15 минут.

По прибытии в 19:15 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 19:17, ликвидировано в 19:19.

В результате пожара в частном доме погиб 58-летний мужчина. Огнем повреждены внутренние помещения, вещи.

Пожар тушили 18 человек и шесть единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.