В Курской области появится пункт санконтроля для прибывающих с юга

Ситуация с заболеваемостью ковид в регионе остается напряженной Фото: Из архива КП.

В Горшеченском районе Курской области будет размещен пункт санитарного контроля для измерения температуры у граждан, пребывающих с юга на автобусах.

Сейчас санитарно-карантинный контроль работает и в пунктах пропуска Государственной границы РФ на территории области. Также заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий сообщил, что в ближайшее время планируется установить тепловизор и на железнодорожном вокзале Курска.

Как уже сообщала КП, в аэропорту Курска приняты меры для обеспечения санитарной безопасности. На входе в аэровокзал установили тепловизор.установили тепловизор. Дистанционно инфракрасный датчик определяет температуру тела, показания отслеживают дежурные сотрудники.