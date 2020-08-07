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Билеты на самолет из Курска на юг распроданы на несколько недель вперед

Еженедельно курский аэропорт принимает больше 600 человек
Светлана ВолковаСветлана ВолковаСветланаВолкова
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Несмотря на коронавирус, куряне активно путешествуют по России

Несмотря на коронавирус, куряне активно путешествуют по России

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Билеты на рейсы в Краснодарский край и Крым из курского аэропорта распроданы на несколько недель вперед. С начала летнего сезона обслужено 5553 пассажира. Еженедельно курский аэропорт принимает больше 600 человек. Для обеспечения безопасности посетителей помещения и транспорт дезинфицируют. Контроль температуры пассажиров продлится до отмены режима повышенной готовности.

Как уже сообщала КП, в аэропорту Курска приняты меры для обеспечения санитарной безопасности. На входе в аэровокзал установили тепловизор.установили тепловизор. Дистанционно инфракрасный датчик определяет температуру тела, показания отслеживают дежурные сотрудники.