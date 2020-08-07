Росприроднадзор проводит проверки на курском «Экотексе»

Куряне жаловались, что предприятие загрязняет окружающую среду Фото: Светлана ВОЛКОВА

Росприроднадзор проводит проверки на «Экотексе». По решению суда службой судебных приставов опломбированы две сушильные машины на ООО «Экотекс». Они не действуют. Третья сушильная машина продолжает работать.

На двух сушильных машинах завешен монтаж фильтрующих установок «Экострада». С их помощью планируется снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Система фильтрации российского завода представляет собой газоконвектор с модулем окисления. Это позволяет расщеплять проходящий поток на кислород, озон, углерод и водород. В дальнейшем этот поток превращается в воздух, в результате чего задерживаются все запахи.

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора завершило внеплановую проверку в отношении ООО «Экотекс», согласованную с прокуратурой области. По ее итогам превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, на третьей сушильной машине не было зафиксировано.

Однако лабораторией ФГБОУ «ЦЛАТИ по Курской области» выявлены два незадекларированных вещества при выбросе. По ним превышения ПДК не зафиксированы. По этому факту должностное и юридическое лицо ООО «Экотекс» будут оштрафованы за несоблюдение экологических требований и за сокрытие или искажение экологической информации, сообщили в обладминистрации.

Также Центрально-Черноземным межрегиональным управлением Росприроднадзора по Курской области выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В настоящее время незадекларированные вещества внесены в декларацию о негативном воздействии на окружающую среду. После того как нарушения будут устранены, Росприроднадзор проведет повторную проверку на предприятии.