В Курском аэропорту усилили меры против распространения коронавируса

Прибывших из Сочи, Анапы и Симферополя встречает бригада медработников

В аэропорту города Курска приняты меры для обеспечения санитарной безопасности. На входе в аэровокзал установили тепловизор. Дистанционно инфракрасный датчик определяет температуру тела, показания отслеживают дежурные сотрудники.

При необходимости дополнительно измеряют температуру бесконтактным термометром. Осуществляется выборочная проверка пассажиров, прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Прибывших из Сочи, Анапы и Симферополя встречает бригада медработников.

«Специалисты скорой помощи дежурят в эпидемиологических костюмах и при выявлении пассажира с повышенной температурой берут мазки», – рассказал заместитель директора КПКО «Курскаэропорт» Владимир Шиканов. – Данные о таком пассажире фиксируются в базе. Если через сутки анализ покажет положительный результат, аэропорт предоставляет списки людей, летевших на этом рейсе вместе с заболевшим гражданином».