В Курской области отметят День физкультурника

В Детском парке Курска состоятся Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На этих выходных в Курской области пройдут мероприятия, посвященные Дню физкультурника. В Детском парке Курска состоятся Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Они стартуют 8 августа в 10:00.

Все спортивные мероприятия пройдут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора: уастникам замерят температуру, руки обработают антисептиками. Кроме того, участники, зрители и технический персонал должны будут использовать средства индивидуальной защиты, за исключением соревнований и разминки. Награждение победителей будет организовано с соблюдением социальной дистанции.

Также 8 августа в 11:30 на стадионе «Трудовые резервы» состоится матч по футболу между командами администрации области и города. В 17:00 участники акции Российского союза спортсменов «Олимпийские легенды – детям, молодежи и детскому спорту России» встретятся со спортивной общественностью в рамках проекта «Зона газона – умный пикник».

В Медвенском районе откроется площадка для воркаута, в Конышевке пройдут соревнования и уличные тренировки на стадионе.