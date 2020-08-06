Курян приглашают принять участие в уборке города

Обязательным будет соблюдение социальной дистанции и масочного режима Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Завтра, 7 августа городская администрация приглашает активных и неравнодушных курян присоединиться к волонтерам, общественникам и молодежи, и принять участие участие в наведении порядка на общественных пространствах города.

Уборка города запланирована перед 77-й годовщиной Курской битвы. В связи с тем, что в области действует режим «Повышенная готовность», особое внимание будет уделяться мерам безопасности. Обязательным будет соблюдение социальной дистанции и масочного режима.