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На курском стадионе «Трудовые резервы» продолжается реконструкция

Идет ремонт Северной трибуны
Яна ШелестЯнаШелест
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Ранее техническое состояние конструкций стадиона было неудовлетворительное

Ранее техническое состояние конструкций стадиона было неудовлетворительное

Фото: материалы пресс-служб

В 2019 году на курском стадионе «Трудовые резерв» завершили ремонт Южной трибуны. Были выполнены гидроизоляционные работы, усиление строительных конструкций, благоустройство территории.

Сейчас идет реконструкция Северной трибуны стадиона. На трибуне и в подтрибунных помещениях будут создадут безопасные условия для зрителей и спортсменов. Все работы планируют завершить в этом году.

Реконструкция ведется в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Курской области». Стоимость проекта – более 100 млн рублей.