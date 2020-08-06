На курском стадионе «Трудовые резервы» продолжается реконструкция

Ранее техническое состояние конструкций стадиона было неудовлетворительное Фото: материалы пресс-служб

В 2019 году на курском стадионе «Трудовые резерв» завершили ремонт Южной трибуны. Были выполнены гидроизоляционные работы, усиление строительных конструкций, благоустройство территории.

Сейчас идет реконструкция Северной трибуны стадиона. На трибуне и в подтрибунных помещениях будут создадут безопасные условия для зрителей и спортсменов. Все работы планируют завершить в этом году.

Реконструкция ведется в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Курской области». Стоимость проекта – более 100 млн рублей.