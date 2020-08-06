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Курские водители автобусов отклоняются от маршрутов

Нарушения выявили во время контрольных мероприятий
Яна ШелестЯнаШелест
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Выявлено 16 фактов отклонения водителями пассажирского транспорта от маршрутов движения

Выявлено 16 фактов отклонения водителями пассажирского транспорта от маршрутов движения

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Сотрудники департамента пассажирского транспорта города Курска и территориального отдела автотранспортного и автодорожного надзора по Курской области провели совместное контрольное мероприятие, предметом которого стало соблюдение расписания и схем движения по маршрутам пассажирских перевозок.

Контроль осуществлялся у курской областной клинической больницы, в районе жилищного комплекса «Росинка», улицы Смородиновой и торгового комплекса «Рынок на Дериглазова».

В результате выявлено 16 фактов отклонения водителями пассажирского транспорта от маршрутов движения. Такие водители будут привлечены к ответственности надзорным органом в порядке, установленном действующим законодательством.

Сообщить нарушениях в работе городского пассажирского транспорта, а также получить информацию о его местонахождении на маршруте в режиме реального времени можно по круглосуточному телефону «горячей линии» центральной диспетчерской службы - 702-802.