В Курске пройдут соревнования по картингу

Гонки пройдут в середине августа Фото: Светлана ВОЛКОВА

Гонщики ДЮСШ "Картинг" Курска поборются за победу в финале Чемпионата и Первенства России по картингу «Серебряный Карт».

В Личном и командном зачете свое мастерство и скорость на спортивных автомобилях «карт»-классов покажут Артем Еремин (класс «Супер-Мини»), Иван Бочаров (класс «Кадет»), Иван Хоботов (класс «Национальный-юниор»), Даниил Брежнев (класс «Национальный») и Елизавета Бабенко (класс «OK»).

Соревнования пройдут 15-16 августа на курском картодроме.

Кроме того, спортсмены смогут принять участие во Всероссийских соревнованиях «Приз Льва Кононова» и третьем этапе Академии РАФ (личные зачеты).

К участию заявлены команды Курской, Воронежской, Белгородской, Владимирской, Тверской, Самарской, Свердловской, Кировской, Липецкой, Московской и Челябинской областей, республики Коми, Чеченской и Кабардино-Балкарской республик.