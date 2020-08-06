В Курске появится 14 новых светофоров

В городе также реконструируют несколько светофоров
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В областном центре в этом году планируют установить 14 новых светофоров. Они будут располагаться по следующим адресам:
Димитрова – Ватутина;
Союзная, 16;
Студенческая, 1;
пр-т Дружбы – ул. Веспремская;
50 лет Октября – 2-я Орловская;
Большевиков – Павлуновского;
Ильича, 31;
Запольная, 22а;
Кавказская, 41;
Пучковка, 19е;
Димитрова, 31;
пр-т Хрущева, 15.
Монтаж еще двух светофоров произведут после строительства второй очереди автодороги по проспекту Надежды Плевицкой.
Кроме того, в этом году проведут реконструкцию восьми светофоров по проспекту Ленинского комсомола: на Льговском повороте, по адресу: ПЛК – ул. Серегина, ПЛК – РТИ, ПЛК – з-д «Аккумулятор», ПЛК – ТЭЦ-1, ПЛК – около д. №21, ПЛК – ул. Лесная и ПЛК – Волокно. Здесь обновят систему управления и установят современные светодиодные светофоры.
Всего в Курске насчитывается более 300 светофоров, уточнили в мэрии.