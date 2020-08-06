В Курске пожар тушили 20 человек и десять единиц техники

Сообщение о пожаре поступило утром Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

6 августа в 9:17 на телефон Службы спасения Курской области поступило сообщение о пожаре в частном доме, расположенном на улице Парашютной областного центра.

На место происшествия были направлены расчеты четырех пожарно-спасательных частей Курска, аварийно-спасательные формирования города, полиция, скорая медицинская помощь, представители служб жизнеобеспечения.

На момент прибытия мансарда дома горела открытым пламенем. Жильцы покинули помещение самостоятельно до прибытия оперативных служб.

Для ликвидации пожара привлекались порядка десяти единиц техники и около 20 человек.

- Сложность пожара заключалась в том, что этот район достаточно безводный, ближайший пожарный гидрант расположен на расстоянии 1 километра, - рассказывает начальник дежурной смены службы пожаротушения Главного управления Александр Казаков, - кроме того, - быстрому распространению огня способствовала отделка дома горючими материалами – деревом.

Пожар удалось ликвидировать в 10 часов 15 минут. Его причины установят специалисты испытательной пожарной лаборатории Курской области.