В Курск поступят столичные троллейбусы и автобусы

Специалисты сейчас прорабатывают вопрос доставки в Курск транспорта Фото: Светлана ВОЛКОВА

Из столицы в Курскую область поступит пассажирский транспорт, сообщает региональный комитет транспорта и автомобильных дорог.

Специалисты комитета в ходе рабочей поездки уже провели осмотр 20 троллейбусов и 40 автобусов большой вместимости на производственных базах «Мосгортранса».

Автобусы марки «ЛиАЗ» выпущены в 2011 году, троллейбусы – 2012-2013 годов выпуска. Транспорт находится в хорошем состоянии. Перед выпуском подвижного состава на линии будет проведено техническое обслуживание, сказали в мэрии.

Кроме того, транспорт будет брендирован, концепция уже разработана специалистами Центра компетенций по развитию городской среды. Сейчас прорабатывается вопрос приема и доставки транспорта в регион.