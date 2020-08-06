Курский ФК "Авангард" откроет сезон в Рязани

Первая игра дома пройдет 15 августа Фото: Из архива КП.

Сезон куряне откроют 9 августа в Рязани встречей с одноименной командой. Первый домашний матч они проведут 15 августа с тульским «Химиком-Арсеналом». Главный тренер ФК «Авангард» Игорь Беляев отметил, что молодые футболисты готовы физически и хотят проявить себя в игре.

Состав команды претерпел значительные изменения: ее покинули 12 футболистов. На данный момент ряды «Авангарда» пополнили 9 игроков. В новом сезоне сделана ставка на молодых и перспективных спортсменов. При этом из 25 футболистов 15 – куряне. - Мы набрали основной состав футбольного клуба из молодых талантливых ребят, у которых горят глаза и которым интересен футбол. Их средний возраст – чуть выше 22 лет, – сообщил генеральный директор ФК «Авангард» Дмитрий Извеков. – Наша задача поставить качественную игру, достойно представлять интересы региона на футбольных полях, сохранить зрителя на стадионе.