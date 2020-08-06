Под Курском столкнулись четыре автомобиля

В ДТП пострадал водитель, который спровоцировал аварию Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария произошла 6 августа около девяти часов утра на 48-м километре автодороги "Курск-Рыльск". 50-летний водитель автомобиля "Рено" ехал со стороны Курчатова в сторону Рыльска.

Внезапно иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в "Шевроле Круз", за рулем которого был 47-летний водитель. "Шевроле" поворачивал налево, но в результате аварии влетел в ВАЗ21102 и ГАЗ 322132.

В результате ДТП пострадал водитель "Рено". Полиция выясняет обстоятельства ДТП..