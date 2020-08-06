В Курске за взятку осудили полицейского

Полицейского признали виновным в крупной взятке, которую он вымогал Фото: Из архива КП.

Ленинский районный суд Курска вынес приговор экс-старшему оперуполномоченному одного из отделов УМВД России по Курску. Он признан виновным по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, когда указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица и когда оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, совершенное с вымогательством взятки).

19 сентября страж порядка одного из отделов УМВД России по Курску получил от представителя юридического лица с помощью вымогательства взятку в сто тысяч рублей. Деньги полагались за помощь в возбуждении уголовного дела против другой организации.

Суд дал полицейскому три года исправительной колонии строгого режима и лишил права занимать должности в правоохранительных органах на тот же срок.