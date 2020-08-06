В ДТП под Курском пострадали четыре человека

В регионе ежедневно происходят ДТП Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария произошла 5 августа примерно в 15.15. 42-летняя женщина - водитель автомобиля «Опель Астра» ехала по автодороге «подъезд к. г. Льгов» по улице Осипенко со стороны Льгова в сторону автодороги «Курск - Льгов –Рыльск».

- На перекрестке с этой автодорогой она не предоставила преимущество в движении автомобилю ВАЗ-21083, за рулем которого был 22-летний водитель. ВАЗ ехал со стороны Курска в сторону Рыльска, - рассказали в ГИБДД региона.

В результате ДТП оба водителя, 16-летняя девушка пассажир автомобиля ВАЗ-21083, а также 22-летняя девушка пассажир автомобиля «Опель Астра» получили ранения.