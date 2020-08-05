Под Курском нашли боевую гранату

Саперы изъяли гранату Ф1 Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

5 августа в «Службу спасения» поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в деревне Туровка Обоянского района.

На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли гранату Ф1. Опасный боеприпас вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

ГУ МЧС по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона, что в случае обнаружения подозрительного предмета следует незамедлительно обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.