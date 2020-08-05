В Курске на Энергетиков закрывают движение

Во время работ горячую воду отключать не будут

С 6 августа начинается реконструкция участка тепломагистрали на улице Энергетиков. Работы планируют завершить 30 сентября. На период реконструкции будет приостановлено движение транспорта в районе пересечения Энергетиков – Гагарина.

Во время гидравлических испытаний, которые прошли в мае, на этом участке сети произошло несколько повреждений. Магистраль сильно изношена, специалисты приняли решение заменить ее целиком.

Во время реконструкции теплоэнергетики заменят 1153 метров ветхого трубопровода большого диаметра (800 мм) на износостойкие трубы с минимальным сроком службы 40 лет. Специалисты также смонтируют новые неподвижные опоры, запорную арматуру и устройства, компенсирующие расширение трубопровода при нагревании водой.

Во время работ горячую воду отключать не будут, ее подача будет организована по резервной схеме.