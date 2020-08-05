Курские спасатели эвакуировали из горящего дома семь человек

В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и семь единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

5 августа в 16:34 в «Службу спасения» по Курской области поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Скорятина в Курске. На место происшествия приехали пожарные двух частей, сотрудники полиции и медики.

Пожар локализовали в 16:40, ликвидировали полностью - в 16:43. В результате пожара на кухне в двухкомнатной квартире сгорели вещи б/у. Спасатели эвакуировали семь жильцов дома.

В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек и четыре единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.