Под Курском загорелась стерня

Возгорание тушили больше часа Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

4 августа около села Алисово-Покровское в Фатежском районе загорелась стерня на площади 100 квадратов. На место ЧП выехал дежурный караул местной пожарной части и добровольная пожарная дружина Солдатского сельсовета. Возгорание тушили больше часа.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Золотухинскому, Поныровскому и Фатежскому районам провели проверку и установили виновника. Мужчину привлекли к административной ответственности.

В Курской области продолжаются проверки соблюдения требований пожарной безопасности на полях во время уборки урожая. Их проводят специально созданные межведомственные комиссии из числа сотрудников ГУ МЧС и представителей комитета агропромышленного комплекса региона.