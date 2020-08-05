В курском Роспотребнадзоре работает горячая линия

Звонки принимаются по телефону 8 (4712) 58-71-86 Фото: Яна ШЕЛЕСТ

До 12 августа в Управлении Роспотребнадзора по Курской области работает горячая линия по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности. Специалисты консультируют курян по вопросам качества и безопасности овощей, фруктов, ягод и требованиям законодательства, предъявляемым к организации торговли это продукцией.

Звонки принимаются на телефон центрального аппарата Управления Роспотребнадзора по Курской области: 8 (4712) 58-71-86. Консультации в рабочие дни с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10:00 до 16.00, (перерыв с 13:00 до 13:45).

Также для потребителей работает телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).