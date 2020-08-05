В Курске стартует проект «Музыкальный дворик»

6 августа в 13.00 для зрителей выступит эстрадный оркестр КТЦ «Звёздный» под руководством Василия Кравченко Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Концертно-творческий центр «Звёздный» при поддержке управления культуры города Курска, запускает новый проект «Музыкальный дворик». Каждые вторник, четверг и пятницу в 13.00 куряне смогут насладиться творчеством коллективов и солистов центра, и зарядиться положительной энергией.

Территорию около «Звездного» благоустроили, сотрудники центра посадили там цветы и теперь в уютном дворике куряне и гости города смогут услышать старинные марши и вальсы, джазовые композиции и произведения современных авторов в живом инструментальном и вокальном изложении.

6 августа в 13.00 для зрителей выступит эстрадный оркестр КТЦ «Звёздный» под руководством Василия Кравченко. 7 августа в 13.00 свою программу представит ансамбль русских народных инструментов Виктора Мезинова.