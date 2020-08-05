6 августа центр Курска останется без холодной воды

Сделайте необходимый запас воды!

В связи с ремонтно-профилактическими работами, в четверг, 6 августа, с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды в центральную часть города Курска на улицы:

Ленина, Радищева, Димитрова, Семеновскую, Халтурина, Сторожевую, Котова Гора, Свободную, Лобановку, С.Разина, Коммунистическую, Горького, Володарского, А. Аристарховой, Н. Набережную, Л. Толстого, пл. Перекальского, Павлова, Московский пр., Гоголя, Садовую, Золотую, Ватутина, Кузнечную, Почтовую, Урицкого, Красную Площадь, Сосновскую, Ендовищенскую, Гостиную, Гостиные пер., Луначарского, Сонина, Марата, Кирова, Уфимцева, С. Саровского, Можаевскую, К. Зеленко, Мирную, Мирный пр., Челюскинцев, Чулкова гора, Лысая гора, Блинова, пер. Блинова, Ахтырскую, пер. Новоахтырский, Ямскую, К.Маркса до ул. Никитской и Ломакина (К.Маркса, 47, 51; ул. Никитская, 4, 4б, 6, 8; Ломакина, 1, 3), Кр. Октябрь, 1-я, 2-я, 3-я Пушкарную, Пушкарный пер., 1-я, 2-я, 3-я Офицерские, Офицерские пер., Межевую, Межевой пер., пер. Южный, Офицерские и все прилегающие к ним улицы.

Сделайте необходимый запас воды!