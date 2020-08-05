В ДТП под Курском пострадали три человека
В том числе ранен двухлетний малыш
ДТП произошло в Курчатовском районеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Авария произошла 4 августа примерно в 13 часов 40 минут на четвертом километре автодороги «Иванино-Николаевка-Мармыжи» Курчатовского района Курской области.
64-летний водитель автомобиля «ФОРД FUSIОN» ехал со стороны деревни Мармыжи в сторону Курчатова. По предварительным данным он не справился с управлением автомобиля и машина перевернулась в левый по ходу движения кювет.
- В результате ДТП получили ранения водитель автомобиля, 61-летняя женщина-пассажир и двухлетний ребенок, - сказали в ГИБДД региона.
ИСТОЧНИК KP.RU