2020-08-05T14:05:02+03:00
Происшествия

В ДТП под Курском пострадали три человека

В том числе ранен двухлетний малыш
Ольга ДАНИЛОВА
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ДТП произошло в Курчатовском районеДТП произошло в Курчатовском районеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Авария произошла 4 августа примерно в 13 часов 40 минут на четвертом километре автодороги «Иванино-Николаевка-Мармыжи» Курчатовского района Курской области.

64-летний водитель автомобиля «ФОРД FUSIОN» ехал со стороны деревни Мармыжи в сторону Курчатова. По предварительным данным он не справился с управлением автомобиля и машина перевернулась в левый по ходу движения кювет.

- В результате ДТП получили ранения водитель автомобиля, 61-летняя женщина-пассажир и двухлетний ребенок, - сказали в ГИБДД региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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