Обладминистрация прокомментировала информацию о сокращении "ковидных коек" в Курске

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:55:21+03:00

В Доме Советов пообещали, что перепрофилирование начнется только после стабилизации обстановки с коронавирусом

Изменить размер текста: A A

Медики курской больницы скорой медицинской помощи обратились с открытым письмом к губернатору региона Роману Старовойту с открытым письмом, в котором просят не закрывать сто "ковидных" коек, специально организованных для размещения больных этой весной в медучреждении.

31 июля сотрудников «Отделения для больных COVID-19 не нуждающихся в искусственной вентиляции легких № 3» и «Реанимационного отделения для больных COVID-19 № 2» ОБУЗ КГ КБСМП проинформировали о расформировании отделений в семидневный срок с последующей организацией на этих площадях Центра оказания паллиативной помощи, сообщили КП сотрудники БСМП.

По информации регионального комитета здравоохранения в настоящее время отделение для больных COVID-19, не нуждающихся в искусственной вентиляции легких № 3 и реанимационное отделение для больных COVID-19 № 2 в БСПМ продолжают работу. В бывшем онкологическом корпусе на лечении находятся 23 пациента. - В рамках национального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на территории бывшего онкодиспансера в перспективе планируется организовать Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) и два отделения для онкологических больных (паллиативное и реабилитационное). Мероприятия по организации ЦАОП и отделений начнутся только при условии стабилизации эпидемиологической обстановки. Конкретной даты пока нет, - сказали в администрации региона

ИСТОЧНИК KP.RU