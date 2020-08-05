Курянин вымогал у женщины деньги, угрожая распространением сведений о ней в Интернет

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:17:04+03:00

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В Курске сотрудники уголовного розыска задержали 25–летнего жителя Курчатова по подозрению в вымогательстве. С заявлением в полицию обратилась жительница областного центра, которая рассказала, что встретилась с молодым человеком в одном из развлекательных заведений. После недолгого общения новый знакомый собрал о потерпевшей компрометирующие сведения и под угрозой их распространения в сети Интернет, потребовал у нее 100 тысяч рублей. Необходимой суммы у женщины не оказалось. Подозреваемый установил недельный срок для поиска денег. По его истечению мужчина вновь стал вымогать деньги, но не получив их, избил курянку и забрал у нее золотые украшения.

Вымогателя задержали и доставили в отдел полиции.

- Проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности. Подозреваемому может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет, - сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU